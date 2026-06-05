Трамп заявил, что стремится к смене государственного строя на Кубе

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация поставила себе цель сменить государственный строй на Кубе. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Мы разберемся с Ираном, и как только это будет сделано, по пути обратно мы ненадолго остановимся, чтобы заняться этим (Кубой. – Прим. ред.). Мы хотим им помочь", – заявил Трамп.

По его словам, у Вашингтона "очень хорошие планы" в отношении Кубы. Трамп заявил, что ему придется избавиться от "жестокого и очень неприятного режима". Вместе с тем американский лидер сообщил, что новые санкции США в отношении Кубы не нацелены на то, чтобы ускорить ее коллапс.

Ранее Вашингтон выдвинул обвинения бывшему главе Кубы Раулю Кастро и нескольким другим лицам по делу о сговоре с целью убийства американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Четыре члена экипажа погибли.

В случае признания виновными Кастро и других фигурантов им грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.