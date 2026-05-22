США арестовали сестру главы кубинского конгломерата GAESA

США арестовали сестру руководителя кубинского конгломерата GAESA, который находится под санкциями Вашингтона. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

"Адис Ластреc Морера является сестрой исполнительного президента GAESA, кубинского военно-контролируемого финансового конгломерата, который крадет миллионы в виде помощи кубинскому народу по указанию режима", – написал Рубио в соцсети X.

По его словам, Морера управляла недвижимостью и проживала во Флориде. В данный момент она находится под стражей Службы иммиграционного и таможенного контроля США.

"На Земле – тем более в нашей стране – не будет места, где иностранные граждане, угрожающие нашей национальной безопасности, смогут жить в роскоши", – заключил госсекретарь.

США официально ввели санкции против GAESA в 2020 году, однако фактически ограничения вступили в силу еще в 2017 году, после включения организации в список запрещенных объектов Госдепартамента.

Ранее Вашингтон выдвинул обвинения бывшему главе Кубы Раулю Кастро и нескольким другим лицам по делу о сговоре с целью убийства американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Четыре члена экипажа погибли.

В случае признания виновными Кастро и других фигурантов им грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.