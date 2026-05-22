22 мая, 02:38

США арестовали сестру главы кубинского конгломерата GAESA

Фото: depositphotos/Denisfilm

США арестовали сестру руководителя кубинского конгломерата GAESA, который находится под санкциями Вашингтона. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

"Адис Ластреc Морера является сестрой исполнительного президента GAESA, кубинского военно-контролируемого финансового конгломерата, который крадет миллионы в виде помощи кубинскому народу по указанию режима", – написал Рубио в соцсети X.

По его словам, Морера управляла недвижимостью и проживала во Флориде. В данный момент она находится под стражей Службы иммиграционного и таможенного контроля США.

"На Земле – тем более в нашей стране – не будет места, где иностранные граждане, угрожающие нашей национальной безопасности, смогут жить в роскоши", – заключил госсекретарь.

США официально ввели санкции против GAESA в 2020 году, однако фактически ограничения вступили в силу еще в 2017 году, после включения организации в список запрещенных объектов Госдепартамента.

Ранее Вашингтон выдвинул обвинения бывшему главе Кубы Раулю Кастро и нескольким другим лицам по делу о сговоре с целью убийства американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Четыре члена экипажа погибли.

В случае признания виновными Кастро и других фигурантов им грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.

