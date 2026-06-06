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06 июня, 10:00

Культура

Мультфильм арт-проекта "Родной Север" с ПМЭФ вышел в онлайн-кинотеатрах

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Мультфильм арт-проекта "Родной Север", созданного "Газпром нефтью" с группой компаний "Рики" для Петербургского международного экономического форума, вышел в онлайн-кинотеатрах, сообщает пресс-служба компании.

Анимацию о культурном наследии хантов, манси, ненцев и селькупов, живущих на Крайнем Севере, можно посмотреть на площадках Premier и Rutube.

В центре сюжета – странник, который попадает в снежную бурю, теряет мобильную связь и обращается за помощью к местному старику в чуме. Вынужденная остановка из-за непогоды меняет характер его пути: вместо физического перемещения герой совершает духовное путешествие. Он открывает для себя мифологию Севера через рассказы хозяина чума, приютившего странника.

Зритель последовательно погружается в четыре новеллы. Среди них – история манси о сотворении Земли гагарой, ненцев – об укрощении северного ветра, селькупов – о создании рек и озер мамонтом, хантов – о похищении солнца оленем.

"Мы стремились передать уважение к культуре коренных народов Крайнего Севера, создать тактильную глубину изображения через синтез анимации и традиционных искусств. Проект потребовал от нас не просто оживить сюжеты, а воссоздать ощущение визуальных элементов: фактуры меха и кости, орнаментов, деталей традиционной одежды", – рассказал режиссер Матвей Лашко.

Визуальное решение построено на концептуальном контрасте форматов: реальный мир воссоздан с помощью классической двухмерной (2D) графики, а мифологические сюжеты раскрываются через объемное 3D-изображение и технику прикладной анимации. Стиль фильма вдохновлен традиционными ремеслами северян: бисероплетением, резьбой по дереву и кости, выделкой меха. Натуральные материалы использовались в ходе съемки – из них созданы реки и облака, растения и ягоды.

"Мы вместе с партнерами создали этот мультфильм, чтобы рассказать о традициях коренных народов Севера через понятный всем язык сказок. Анимация позволяет бережно перевести древние сказания в современный медиаформат, через который передаются опыт и философия северных народов", – отметил начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

Север – один из ключевых регионов деятельности компании, где по программе социальных инвестиций "Родные города" помогает коренным народам сохранять национальную идентичность, историческое наследие и традиции: поддерживает ремесла, организует праздники и фестивали искусств, проводит медицинские осмотры. Ранее Московский НПЗ провел для школьников презентацию аудиокниги "Сказки Крайнего Севера. Открывая Тундру" и передал печатные издания библиотекам юго-востока столицы.

В Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня проходит XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026). В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В рамках ПМЭФ-2026 запланировано более 150 сессий, объединенных по тематическим направлениям.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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