Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 11:26

Транспорт

Министр финансов Силуанов и глава "АвтоВАЗа" Соколов прокатились на Lada Azimut на ПМЭФ

Фото: MAX/"НА ЗАВОДЕ"

Министр финансов РФ Антон Силуанов и глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов прокатились на кроссовере Lada Azimut в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Силуанов и Соколов осмотрели автомобиль после делового завтрака Сбербанка, который проходил в рамках ПМЭФ в отеле Airportcity Plaza St. Petersburg. Затем министр сел за руль и вместе с главой "АвтоВАЗа" поехал на площадку форума.

Тестирование Силуановым автомобилей Lada в рамках ПМЭФ стало уже традицией. В 2023 году министр опробовал Lada Aura. В 2025 году Силуанов тестировал Lada Iskra и констатировал, что "цена–качество – то, что надо".

Впервые автомобиль Lada Azimut показали публике в 2025 году на ПМЭФ. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, кроссовер должен изменить отношение потребителей к отечественным автомобилям. Ежегодный объем выпуска Lada Azimut составит 70 тысяч штук. Ожидается, что продажи автомобиля начнутся в 4-м квартале 2026 года.

Читайте также


Сюжет: ПМЭФ-2026
транспорт

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика