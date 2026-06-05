Министр финансов Силуанов и глава "АвтоВАЗа" Соколов прокатились на Lada Azimut на ПМЭФ

Фото: MAX/"НА ЗАВОДЕ"

Министр финансов РФ Антон Силуанов и глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов прокатились на кроссовере Lada Azimut в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Силуанов и Соколов осмотрели автомобиль после делового завтрака Сбербанка, который проходил в рамках ПМЭФ в отеле Airportcity Plaza St. Petersburg. Затем министр сел за руль и вместе с главой "АвтоВАЗа" поехал на площадку форума.

Тестирование Силуановым автомобилей Lada в рамках ПМЭФ стало уже традицией. В 2023 году министр опробовал Lada Aura. В 2025 году Силуанов тестировал Lada Iskra и констатировал, что "цена–качество – то, что надо".

Впервые автомобиль Lada Azimut показали публике в 2025 году на ПМЭФ. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, кроссовер должен изменить отношение потребителей к отечественным автомобилям. Ежегодный объем выпуска Lada Azimut составит 70 тысяч штук. Ожидается, что продажи автомобиля начнутся в 4-м квартале 2026 года.

