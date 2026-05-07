07 мая, 15:40

Транспорт

Чемезов заявил, что кроссовер Lada Azimut изменит отношение к российскому автопрому

Фото: lada.ru

Новый кроссовер "АвтоВАЗа" Lada Azimut должен изменить отношение потребителей к отечественным автомобилям. Такое заявление сделал глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Он уточнил, что ежегодный объем выпуска Lada Azimut составит 70 тысяч штук. Производство первой модели кроссовера начнется в сентябре 2026 года.

Впервые автомобиль показали публике в июне 2025-го на Петербургском международном экономическом форуме. В начальной версии машина получит модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра – мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. На выбор предложат шестиступенчатую механику либо вариатор.

В перспективе линейку расширят. Планируется турбированная версия мотора на 150 лошадиных сил с классическим автоматом, а также подключаемый гибрид, пилотный образец которого обещают представить в третьем квартале 2026 года.

В марте "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж Lada Vesta Sport нового поколения. Первые партии автомобилей уже поступили в дилерские центры. Их розничная цена – от 2 352 000 рублей.

Машина доступна в кузовах седан и универсал. Пиковая мощность двигателя увеличена до 147 лошадиных сил.

Кроме того, компания начала производство коммерческих и грузопассажирских автомобилей под брендом SKM. Первая модель М7 будет оснащена атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра и 5-ступенчатой "механикой".

