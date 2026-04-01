В "АвтоВАЗ" выразили надежду на рост продаж машин Lada в апреле

Фото: lada.ru

Российская компания "АвтоВАЗ" рассчитывает, что продажи автомобилей Lada в апреле будут выше мартовских показателей. Об этом ТАСС заявил глава автоконцерна Максим Соколов в рамках Международного транспортно-логистического форума.

Этой весной "АвтоВАЗ" планирует запустить платную подписку на Lada Vesta. Ежемесячная стоимость составит около 40 тысяч рублей. Абонемент пока будет распространяться только на модель Vesta, в дальнейшем он затронет Largus и Granta. Кроме того, подпиской смогут пользоваться водители такси.

Немногим ранее компания объявила о старте продаж Lada Vesta Sport нового поколения. Первые партии автомобилей уже поступают в дилерские центры. Их розничная цена – от 2 352 000 рублей.

Машина будет доступна в кузовах седан и универсал. Пиковая мощность двигателя увеличена до 147 лошадиных сил.