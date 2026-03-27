27 марта, 08:47

Транспорт

"АвтоВАЗ" введет подписку на Lada Vesta этой весной

Фото: lada.ru

Весной 2026 года российский автоконцерн "АвтоВАЗ" планирует запустить платную подписку на Lada Vesta. Ежемесячная стоимость составит около 40 тысяч рублей, сообщил глава компании Максим Соколов в беседе с РИА Новости в кулуарах съезда РСПП.

Изначально абонемент будет распространяться только на автомобили Vesta, а в будущем он затронет такие модели, как Largus и Granta.

"И, что может быть особенно удобно для сегмента такси, – она будет распространяться в том числе на водителей этого вида транспорта", – добавил Соколов.

Немногим ранее "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения. Первые партии машин уже поступают в дилерские центры. Их розничные цены начинаются от 2 352 000 рублей за версию в кузове седан.

Автомобиль будет доступен в двух типах кузова – седан и универсал. Двигатель обновленной модели создан на базе мотора 1,8 литра EVO. Его пиковая мощность увеличена до 147 лошадиных сил.

