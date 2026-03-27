27 марта, 08:47
"АвтоВАЗ" введет подписку на Lada Vesta этой весной
Весной 2026 года российский автоконцерн "АвтоВАЗ" планирует запустить платную подписку на Lada Vesta. Ежемесячная стоимость составит около 40 тысяч рублей, сообщил глава компании Максим Соколов в беседе с РИА Новости в кулуарах съезда РСПП.
Изначально абонемент будет распространяться только на автомобили Vesta, а в будущем он затронет такие модели, как Largus и Granta.
"И, что может быть особенно удобно для сегмента такси, – она будет распространяться в том числе на водителей этого вида транспорта", – добавил Соколов.
Немногим ранее "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения. Первые партии машин уже поступают в дилерские центры. Их розничные цены начинаются от 2 352 000 рублей за версию в кузове седан.
Автомобиль будет доступен в двух типах кузова – седан и универсал. Двигатель обновленной модели создан на базе мотора 1,8 литра EVO. Его пиковая мощность увеличена до 147 лошадиных сил.
