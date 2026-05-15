15 мая, 12:14

Лавров сделал замечание мешавшему ему журналисту

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал замечание журналисту во время выступления на пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости.

Присутствовавший на мероприятии представитель СМИ громко включил на телефоне перевод речи главы МИД, после чего Лавров ненадолго прервался.

"Можете ли вы нас покинуть? Кто издает звуки: вы или ваш телефон?" – обратился он к журналисту по-английски.

Однако это не помогло, и громкие звуки продолжились. Тогда министр еще раз попросил мужчину выйти. После этого Лавров обратился к охране с просьбой вывести журналиста из зала и добавил, что, если он не отдаст телефон, может быть применено оружие.

В прошлом году глава МИД РФ с юмором отреагировал на активность прессы перед переговорами президентов России и Белоруссии. Тогда он произнес фразу: "Нафиг я сюда пришел?"

Позже реплику Лаврова использовали во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – футболки с цитатой министра раздавали посетителям.

