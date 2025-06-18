На ПМЭФ раздадут более 5 тыс футболок с цитатами Путина и Лаврова

Фото: телеграм-канал "БП online"

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планируется раздать свыше 5 тысяч футболок с цитатами Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и других политиков, передает ТАСС.

Футболки будут раздавать с 18 по 20 июня на стенде Башкирии. По словам организаторов, желающие могут выбрать цвет и размер изделия, а сотрудники Zasport в реальном времени нанесут цитату на футболку.

На выбор, в частности, представлены высказывания российского лидера: "Везет дуракам, а работаем с утра до ночи", "Мы мешать не будем, но свое не отдадим", "Вместе мы все преодолеем", а также Лаврова: "Нафиг я сюда пришел", "Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом". Кроме того, можно напечатать изречения главы Башкортостана Радия Хабирова: "Увольте всех, кто не работает!" и "Вы взбодритесь там, а то я вас взбодрю".

На предыдущем форуме, который проходил в 2024 году, аналогичные футболки с цитатами Путина стали хитом. Все дни форума за ними выстраивались длинные очереди.

ПМЭФ-2025 начался 18 июня, он продлится до 21-го числа. Мероприятие проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

Гости и участники форума могут, например, пообедать в ресторане "Башкортостан", меню заведения состоит из четырех видов обедов стоимостью 12 тысяч рублей каждый. Там можно выбрать кыстыбый с картофелем и филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами или салат с подкопченным ростбифом из конины, а также манты с бараниной и картофелем.

