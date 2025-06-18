Гости и участники ПМЭФ смогут пообедать за 12 тысяч рублей

Фото: телеграм-канал "Подслушано в Башкирии"

Гости и участники Петербургского международного экономического форума смогут пообедать в ресторане "Башкортостан" за 12 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Меню ресторана предполагает четыре обеденных сета на выбор. Каждый из них стоит 12 тысяч рублей.

Гости могут выбрать кыстыбый с картофелем и филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами или салат с подкопченным ростбифом из конины, а также манты с бараниной и картофелем.

Третий вариант включает в себя лосось слабой соли со свежим салатом, маринованным зеленым яблоком, нежным муссом из свеклы и цитрусовой заправкой и палтус на подушке из молодого шпината с соусом из белого вина.

Четвертый сет предлагает гостям попробовать севиче из тунца со свежей клубникой и соусом чили-маракуйя и филе лосося с печеным бататом, апельсиновым гелем и цитрусовым соусом.

Каждый вариант обеда сопровождается чаем, кофе, домашним лимонадом или бокалом вина.

ПМЭФ официально начался в Санкт-Петербурге. Он проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

На мероприятии участники обсудят ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, а также проанализируют проблемы и достижения последних лет и дадут свои прогнозы на будущее.

Пленарная сессия с участием Владимира Путина запланирована на 20 июня. Президент России обсудит вопросы развития российской экономики и международного экономического сотрудничества. Также он проведет встречу с главами мировых информагентств.