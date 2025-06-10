Песков: Путин затронет развитие российской экономики на ПМЭФ-2025

Фото: ТАСС/АР/Anton Vaganov

Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) затронет развитие российской экономики и международного экономического сотрудничества. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь президента России, эти две темы взаимосвязаны. По его словам, во главе форума встанут вопросы, связанные с экономикой и ее составляющими.

Пленарная сессия с участием Путина ожидается 20 июня. ПМЭФ продлится с 18 по 21 июня. Участие в нем подтвердили более 92 стран, что на 5% превышает прошлогодний показатель.

По словам Путина, участники экономического форума обсудят ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, а также проанализируют проблемы и достижения последних лет и дадут свои прогнозы на будущее.