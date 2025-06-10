Улицы перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 14:18

Экономика
Главная / Новости /

Песков: Путин затронет развитие российской экономики на ПМЭФ-2025

Песков рассказал о темах, которые Путин затронет на ПМЭФ-2025

Фото: ТАСС/АР/Anton Vaganov

Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) затронет развитие российской экономики и международного экономического сотрудничества. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь президента России, эти две темы взаимосвязаны. По его словам, во главе форума встанут вопросы, связанные с экономикой и ее составляющими.

Пленарная сессия с участием Путина ожидается 20 июня. ПМЭФ продлится с 18 по 21 июня. Участие в нем подтвердили более 92 стран, что на 5% превышает прошлогодний показатель.

По словам Путина, участники экономического форума обсудят ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, а также проанализируют проблемы и достижения последних лет и дадут свои прогнозы на будущее.

Читайте также


властьэкономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика