Песков: Путин выступит на ПМЭФ и примет участие в панельной дискуссии

Фото: ТАСС/АР/Anton Vaganov

Владимир Путин примет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которая, как ожидается, пройдет 20 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет традиционное выступление, будет традиционное участие в панельной дискуссии", – цитирует его ТАСС.

На вопрос, будет ли раскрыт модератор дискуссии, представитель Кремля ответил, что пока нет. Песков также не ответил, будут ли на форуме сюрпризы, однако заметил, что власть и организаторы всегда стараются делать что-то новое.

Форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня. Участие в нем подтвердили свыше 92 стран, что уже на 5% превышает прошлогодний показатель.

Сам российский лидер рассказывал, что участники ПМЭФ обсудят ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики. Форум посетят политики, представители деловых, научных и экспертных кругов из разных стран. Им предстоит проанализировать проблемы и достижения последних лет, а также дать собственные прогнозы на будущее.

