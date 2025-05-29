Кубинская делегация будет представлена на ПМЭФ-2025 на министерском уровне

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Делегация из Кубы будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году не ниже министерского уровня. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол республики в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Дипломат подчеркнул, что кубинская делегация каждый год принимает участие в ПМЭФ, исходя из важности тех процессов, которые на нем происходят. Обычно Куба представлена на мероприятии на уровне либо вице-премьер-министра, либо министра. Поэтому, по словам посла, в 2025 году "не будет хуже".

Куба и Россия продолжают активно развивать экономические отношения. Ранее Сергей Собянин и президент Кубы Мигель Диас-Канель во время его визита в Москву посетили автозавод "Москвич". На встрече они обсудили планы открытия в Гаване таксопарка с этими автомобилями.

Банки Кубы начали подготовку к выпуску карт "Мир". По мнению Центробанка страны, они будут востребованы не только у туристов, но и среди местных жителей, особенно тех, кто часто путешествует в Россию.