Россия и Куба подписали свыше десяти новых документов о сотрудничестве

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В Гаване 4 апреля завершилось 22-ое заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По итогам встречи стороны подписали 13 новых соглашений, сообщает ТАСС.

Представители России и Кубы договорились о создании совместной Лаборатории искусственного интеллекта в технических системах Российско-кубинского научно-исследовательского центра, в Южном федеральном университете и Технологическом университете Гаваны имени Хосе Антонио Эчеверрия. Также страны обсудили сотрудничество между Государственным институтом русского языка имени Пушкина и Педагогическим университетом Энрике Хосе Вароны и ряда других учебных заведений.

В дополнение стороны обязались наладить партнерство в области здравоохранения, медицинского образования и науки.

Заключительный акт заседания был подписан главой российской делегации вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко и заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас Руисом.

В ходе своего рабочего визита в Гавану Чернышенко также пообещал передать Кубе 50 автомобилей "Москвич" для создания таксопарка. Кроме того, вице-премьер заявил, что Россия будет добиваться исключения Кубы из списка стран – спонсоров терроризма.