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04 апреля, 23:30

Политика

Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич" для создания таксопарка в Гаване

Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич" для создания таксопарка в Гаване

Прямое авиасообщение может возобновиться между РФ и США

Дмитриев обсудил с администрацией Трампа возобновление авиасообщения России и США

Дмитриев рассказал, какие вопросы обсудил с представителями администрации Трампа

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Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич" для создания таксопарка в Гаване, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Король Великобритании Карл III провел в Виндзорском замке прием британских музыкантов. В число приглашенных вошел Лондонский овощной оркестр. Вместе с его участниками монарх на моркови исполнил популярную детскую колыбельную.

В китайской провинции собака за рулем автомобиля попала в ДТП. Камеры наблюдения зафиксировали, как машина двигалась по правой стороне дороги, после остановилась, столкнувшись с ограждением. Сотрудники ближайшего магазина пришли на помощь водителю, однако когда открыли дверцу, собака сорвалась с места и убежала.

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