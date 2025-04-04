Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич" для создания таксопарка в Гаване, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Король Великобритании Карл III провел в Виндзорском замке прием британских музыкантов. В число приглашенных вошел Лондонский овощной оркестр. Вместе с его участниками монарх на моркови исполнил популярную детскую колыбельную.

В китайской провинции собака за рулем автомобиля попала в ДТП. Камеры наблюдения зафиксировали, как машина двигалась по правой стороне дороги, после остановилась, столкнувшись с ограждением. Сотрудники ближайшего магазина пришли на помощь водителю, однако когда открыли дверцу, собака сорвалась с места и убежала.