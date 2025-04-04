Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля, 09:56

Политика

Дмитриев заявил, что администрация Трампа предотвратила третью мировую войну

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила начало третьей мировой войны. Об этом в интервью Fox News заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, администрация американского лидера добилась значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта.

"У нас идут продуктивные обсуждения. Наши дипломаты также прорабатывают возможные варианты развития событий", – подчеркнул Дмитриев.

Ранее глава РФПИ рассказал, что на встречах с администрацией Трампа обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике, по редкоземельным металлам и восстановление авиасообщения между странами. Он также назвал Владимира Путина и Трампа историческими лидерами.

СМИ писали, что американская сторона ожидает, когда Дмитриев доложит Путину о результатах переговоров в Вашингтоне, прежде чем продолжить диалог по украинскому урегулированию.

Спецпредставитель президента РФ Дмитриев сообщил о прогрессе в переговорах по Украине

Читайте также


Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика