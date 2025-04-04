Дмитриев заявил, что администрация Трампа предотвратила третью мировую войну

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Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила начало третьей мировой войны. Об этом в интервью Fox News заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, администрация американского лидера добилась значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта.

"У нас идут продуктивные обсуждения. Наши дипломаты также прорабатывают возможные варианты развития событий", – подчеркнул Дмитриев.

Ранее глава РФПИ рассказал, что на встречах с администрацией Трампа обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике, по редкоземельным металлам и восстановление авиасообщения между странами. Он также назвал Владимира Путина и Трампа историческими лидерами.

СМИ писали, что американская сторона ожидает, когда Дмитриев доложит Путину о результатах переговоров в Вашингтоне, прежде чем продолжить диалог по украинскому урегулированию.

