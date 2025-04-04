Bloomberg: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину о поездке, чтобы продолжить переговоры

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Американская сторона ожидает, когда спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев доложит Владимиру Путину о результатах переговоров в Вашингтоне, прежде чем продолжить диалог по украинскому урегулированию. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Bloomberg.

"Специальный посланник США Стив Уиткофф и российский переговорщик встретились в среду и четверг (2 и 3 апреля. – Прим. ред.) в Вашингтоне. По словам человека, знакомого с ходом переговоров, США теперь ждут, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев доложит об этом Путину, прежде чем обе стороны приступят к каким-либо следующим шагам", – указано в материале.

Ранее Дмитриев рассказал российским журналистам, что на встречах с администрацией президента США Дональда Трампа обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике, по редкоземельным металлам и восстановление авиасообщения между странами.

В феврале 2025 года Путин говорил, что готов предложить сотрудничество американской стороне в области редкоземельных металлов. Спустя время Трамп заявил, что хотел бы иметь возможность закупать полезные ископаемые у России.

После этого Москва и Вашингтон приступили к дискуссиям по редкоземельным металлам в России.