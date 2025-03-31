31 марта, 13:38Политика
Песков опроверг подписание документов по редкоземельным металлам между РФ и США
Фото: kremlin.ru
Россия пока не подписывала никакие документы по совместным с США проектам по добыче редкоземельных металлов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, никаких документов не подписано. Вы знаете, что санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний", – отметил Песков.
Ранее о начале дискуссий между Москвой и Вашингтоном в контексте разработки редкоземельных металлов сообщал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Уточнялось, что некоторые американские фирмы уже заинтересовались проектами по добыче металлов.
До этого Владимир Путин предложил США сотрудничать по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке российских минералов.