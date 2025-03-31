Песков опроверг подписание документов по редкоземельным металлам между РФ и США

Фото: kremlin.ru

Россия пока не подписывала никакие документы по совместным с США проектам по добыче редкоземельных металлов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких документов не подписано. Вы знаете, что санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний", – отметил Песков.

Ранее о начале дискуссий между Москвой и Вашингтоном в контексте разработки редкоземельных металлов сообщал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Уточнялось, что некоторые американские фирмы уже заинтересовались проектами по добыче металлов.

До этого Владимир Путин предложил США сотрудничать по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке российских минералов.

