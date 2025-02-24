Путин призвал наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов

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России нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов к 2030 году, заявил Владимир Путин.

"Чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного, уверенного развития российской экономики и чтобы нарастить потенциал отечественной промышленности в сфере новых материалов", – отметил президент РФ на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов.

Путин отметил, что ранее был запущен национальный проект "Новые материалы и химия". В рамках нацпроекта предложено кратно нарастить выпуск высокотехнологичных товаров на основе редких и редкоземельных металлов, добавил глава государства.

"Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути, речь идет практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса", – подчеркнул президент.

Ранее Путин заявлял, что отечественные научные решения зачастую превосходят иностранные аналоги. Российские фирмы стали все чаще обращаться к отечественным ученым и получать от них необходимую помощь. Президент тогда указал на необходимость развития отечественных платформ в области химии и новых материалов, чтобы страна вошла в число лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития.

