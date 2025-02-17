В РФ заявили о замедлении роста экономики в отдельных отраслях

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Рост экономики РФ в отдельных отраслях замедлился. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

"Мы видим первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным", – цитирует РИА Новости его выступление на коллегии Минэкономразвития.

Речь идет о пищевой и химической промышленности, сфере обработки дерева, а также отраслях машиностроения.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказывал, что реальные доходы россиян за год выросли на 8,4%. Это оказалось выше данных Минэкономразвития, по которым за 2024 год реальные денежные доходы должны были вырасти на 7,1%. Кроме того, зарплаты россиян за этот же период стали больше на 8,7%, превысив предполагаемые показатели.

