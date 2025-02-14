Годовая инфляция в России снизится до 7–8% в этом году

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Годовая инфляция в России снизится до 7–8% в текущем году, а к 4% вернется в 2026-м. Об этом пресс-служба Центробанка РФ сообщила на сайте.

В базовом сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление станет постепенно снижаться под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности. Годовая инфляция в России, по данным на 10 февраля, составила 10,0%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что прогнозируемый пик годовой инфляции наступит в РФ в апреле–мае 2025 года. По ее словам, показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года.

Она также подчеркнула, что 10-процентная инфляция является неприемлемо высокой. Речь о переломе тренда ее дальнейшего увеличения не идет, однако оперативные данные в январе и феврале говорят о незначительном замедлении текущих темпов роста цен по сравнению с концом 2024 года, добавила Набиуллина.