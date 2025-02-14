Набиуллина: ЦБ может вернуться к вопросу повышения ключевой ставки на следующем заседании

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Центробанк будет готов вернуться к вопросу дальнейшего повышения ключевой ставки в рамках ближайшего заседания, если набранной жесткости ДКП окажется недостаточно. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

В рамках сегодняшнего заседания Банк России тоже рассматривал вариант повышения ключевой ставки, но не обсуждал ее возможное снижение, уточнила она. При этом инфляция, достигающая 10%, является неприемлемо высокой, подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, сейчас речь о переломе тренда ее дальнейшего роста не идет, хотя оперативные данные об инфляции в январе и феврале 2025 года свидетельствуют о незначительном замедлении текущих темпов роста цен по сравнению с концом прошлого года.

Тем не менее глава ЦБ обратила внимание, что в настоящий период набирают силу факты, которые будут способствовать замедлению инфляции в дальнейшем. Среди них Набиуллина выделила охлаждение кредитования при росте сберегательной активности населения.

По итогам первого заседания ЦБ в 2025 году, которое состоялось 14 февраля, было решено сохранить ключевую ставку на уровне 21% из-за высокого инфляционного давления.

Вместе с тем Банк повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 19–22% с 17–20%, до конца года – до 18,7–22,1%, а прогноз на 2026 год был повышен до 13–14%. На 2027 год он сохраняется и ожидает ставку в районе 7,5–8,5%.