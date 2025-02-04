ЦБ заявил о необходимости поддержания жестких денежных условий

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В России существует необходимость длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий, сказано в бюллетене Центробанка "О чем говорят тренды".

"В начале января рост цен остался высоким. Хотя значительное влияние на динамику цен оказали разовые факторы, признаки перехода к устойчивому замедлению роста цен пока отсутствуют", – отмечается в документе.

Высокая активность потребителей прошлой осенью усилила влияние устойчивых факторов на стороне спроса. Таким образом, для снижения инфляции жесткие условия нужно поддерживать продолжительное время, объясняют эксперты.

При этом сохранение ключевой ставки на уровне 21% аналитики назвали положительным сюрпризом.

"Оно вызвало значительный рост цен на рынках акций и облигаций и снижение кредитных спредов по высококачественным корпоративным облигациям. В результате ценовые денежно-кредитные условия смягчились", – говорится в бюллетене.

Ранее представители Центробанка России объяснили, что регулятор снизит ключевую ставку при условии устойчивого замедления инфляции. На сдерживание спроса будут положительно влиять накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики с учетом всех временных лагов, а также нормализация бюджетной политики в течение 2025 года, пояснили в ЦБ.

