Экономист Остапкович: ключевая ставка не изменится до конца второго квартала 2025 года

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Ключевая ставка останется на уровне 21% в феврале 2025 года. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 озвучил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Первое в 2025 году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 14 февраля. В 2024-м ее повышали несколько раз на фоне растущей инфляции, пока в октябре не установили на рекордной отметке в 21%. В конце декабря регулятор принял решение сохранить этот показатель.

Георгий Остапкович предположил, что Банк России, скорее всего, не станет ничего менять и в этот раз.

"Думаю, где-то до конца второго квартала ключевую ставку положат на плато. А на стыке второго и третьего начнется вялотекущее снижение с возможным выходом в конце года на показатель в 16,5–17%", – спрогнозировал экономист.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Если в декабре ее оставили на уровне 21% на фоне разгоняющейся инфляции, то сейчас нет экономической логики двигать ставку в разные стороны с учетом небольшого замедления инфляции.

По оценкам эксперта, инфляция по итогам 2025 года должна упасть до уровня 6–6,5%. В настоящее же время она находится на отметке примерно в 10%.

"Значит, и ключевая ставка опустится на 3–3,5 процента. Но в конечном счете все будет зависеть от данных Росстата: как будет вести себя инфляция, так будет вести себя и ставка", – объяснил Остапкович.

Ранее в Банке России ответили на слухи о возможной заморозке вкладов в РФ. В телеграм-канале регулятора подчеркнули, что такая идея является абсурдной. Подобные действия подорвут не только основы банковской системы, но и финансовую стабильность страны.

