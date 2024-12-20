20 декабря, 16:33Экономика
Набиуллина призвала не допускать расчетов в криптовалюте внутри России
Фото: 123RF/jolly5xpander
Криптовалюта не должна рассматриваться в качестве средства расчетов внутри России. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Мы действительно согласились, поддержали и продвигаем проекты, связанные с использованием криптовалюты для внешних расчетов, но для внутренних расчетов – нет", – сказала она.
По словам главы регулятора, с точки зрения сохранности стоимости криптовалюта является волатильным активном, однако, с другой стороны, ее нельзя использовать для интервенций на внутреннем рынке для стабилизации ситуации.
Ранее Владимир Путин заявил, что биткоин и иные цифровые валюты будут развиваться и их никто не сможет запретить. По словам президента, эти инструменты будут развиваться вне зависимости от судьбы доллара, поскольку все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность.
В свою очередь, депутат Госдумы Антон Ткачев призвал создать стратегический резерв в биткоинах. Парламентарий отметил, что подобная инициатива рассматривается и другими государствами. По его словам, золото и традиционные валюты могут быть заблокированы или арестованы.
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