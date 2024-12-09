Депутат Ткачев призвал Минфин РФ создать стратегический резерв в биткоинах

09 декабря, 19:17Политика
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В России необходимо создать стратегический резерв в биткоинах, заявил депутат Госдумы Антон Ткачев. Соответствующее письмо он направил министерству финансов, передает радиостанция "Комсомольская правда".
Парламентарий отметил, что подобная инициатива рассматривается и другими государствами. По его словам, золото и традиционные валюты могут быть заблокированы или арестованы.
В условиях санкций криптовалюта становится фактически единственным инструментом для международной торговли, подчеркнул Ткачев.
Кроме того, биткоин показывает крайне высокую доходность – с 10 тысяч долларов в январе 2020 года до 100 тысяч в ноябре 2024 года, добавил депутат.
Ранее Владимир Путин заявил, что биткоин и иные цифровые валюты будут развиваться и их никто не сможет запретить. По словам президента, эти инструменты будут развиваться вне зависимости от судьбы доллара, поскольку все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность.