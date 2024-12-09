Депутат Ткачев призвал Минфин РФ создать стратегический резерв в биткоинах

Фото: depositphotos/ulchik74

В России необходимо создать стратегический резерв в биткоинах, заявил депутат Госдумы Антон Ткачев. Соответствующее письмо он направил министерству финансов, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Парламентарий отметил, что подобная инициатива рассматривается и другими государствами. По его словам, золото и традиционные валюты могут быть заблокированы или арестованы.

В условиях санкций криптовалюта становится фактически единственным инструментом для международной торговли, подчеркнул Ткачев.

Кроме того, биткоин показывает крайне высокую доходность – с 10 тысяч долларов в январе 2020 года до 100 тысяч в ноябре 2024 года, добавил депутат.

Ранее Владимир Путин заявил, что биткоин и иные цифровые валюты будут развиваться и их никто не сможет запретить. По словам президента, эти инструменты будут развиваться вне зависимости от судьбы доллара, поскольку все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность.