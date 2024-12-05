Биткоин вырос до 103 тысяч долларов

Фото: depositphotos/sergey.kot.gmail.com

Стоимость биткоина второй раз за утро обновила свой исторический максимум, превысив 103 тысячи долларов. Об этом свидетельствует информация портала Binance.

По данным площадки на 06:45 по Москве, цена криптовалюты составляла 103,2 тысячи долларов.

Немногим ранее стоимость биткоина достигала отметки в 101 тысячу долларов. Цена криптовалюты начала стремительно расти после прошедших в США президентских выборов в начале ноября.

Между тем биткоин и иные цифровые валюты будут развиваться, и их никто не сможет запретить, заявлял Владимир Путин. По словам президента, эти инструменты будут развиваться вне зависимости от судьбы доллара, поскольку все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность.