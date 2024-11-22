BBC: житель Британии 11 лет ищет свой диск с биткоинами на свалке

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Программист из Ньюпорта в британском Уэльсе Джеймс Хоуэллс уже 11 лет ищет на свалке свой жесткий диск, на котором хранятся восемь тысяч биткоинов стоимостью 569 миллионов фунтов стерлингов (примерно 73 миллиарда рублей). Устройство в 2013 году случайно выкинула девушка Хоуэллса, передает BBC.

По данным СМИ, мужчина получил биткоины, когда те почти ничего не стоили. Однако со временем криптовалюта стала продаваться в разы дороже. Как считает IT-специалист, его утерянное состояние может достигнуть "ошеломительного" миллиарда фунтов.

Местные власти, утверждают журналисты, не идут навстречу британцу и не пускают его на свалку, а весной там вовсе установили забор и круглосуточную охрану. Теперь Хоуэллс подал в суд, требуя возместить ущерб. Однако он готов решить вопрос мирным путем.

Утром 22 ноября курс биткоина установил новый исторический минимум, превысив 99 тысяч долларов. На 06:20 по московскому времени стоимость криптовалюты составила 99 299 долларов, но спустя несколько минут цена упала и биткоин торговался уже по 99 060 долларов.