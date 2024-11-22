BBC: житель Британии 11 лет ищет свой диск с биткоинами на свалке

22 ноября, 12:49В мире
Фото: ladbible.com
Программист из Ньюпорта в британском Уэльсе Джеймс Хоуэллс уже 11 лет ищет на свалке свой жесткий диск, на котором хранятся восемь тысяч биткоинов стоимостью 569 миллионов фунтов стерлингов (примерно 73 миллиарда рублей). Устройство в 2013 году случайно выкинула девушка Хоуэллса, передает BBC.
По данным СМИ, мужчина получил биткоины, когда те почти ничего не стоили. Однако со временем криптовалюта стала продаваться в разы дороже. Как считает IT-специалист, его утерянное состояние может достигнуть "ошеломительного" миллиарда фунтов.
Местные власти, утверждают журналисты, не идут навстречу британцу и не пускают его на свалку, а весной там вовсе установили забор и круглосуточную охрану. Теперь Хоуэллс подал в суд, требуя возместить ущерб. Однако он готов решить вопрос мирным путем.
Утром 22 ноября курс биткоина установил новый исторический минимум, превысив 99 тысяч долларов. На 06:20 по московскому времени стоимость криптовалюты составила 99 299 долларов, но спустя несколько минут цена упала и биткоин торговался уже по 99 060 долларов.
Стоимость биткоина превысила 99 тысяч долларов