Правкомиссия одобрила запрет на криптомайнинг в 13 регионах РФ

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Правительство РФ планирует ввести запрет на майнинг криптовалюты в осенне-зимний период в нескольких российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин. Такое решение было принято на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которую провел вице-премьер РФ Александр Новак.

В частности, до 2031 года криптомайнинг ограничат в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Московский регион в этот перечень не вошел, сообщил замглавы министра энергетики РФ Евгений Грабчак. По его словам, в перечень вошли только 13 регионов, названных ранее. Корректировки в этот перечень не вносились.

"Все, что Минэнерго предлагало, все было поддержано", – пояснил Грабчак.

Ранее министерство энергетики России предложило с декабря 2024 года запретить работу майнеров криптовалют в некоторых регионах. Вопрос рассмотрели на межправительственной комиссии 18 ноября.

Владимир Путин 25 октября подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в России. В соответствии с ним правительство имеет возможность устанавливать запрет на майнинг цифровых валют в определенных регионах и их частях.

Президент также заявлял, что Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют.

Майнеры будут предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные об объеме полученной криптовалюты. Не имеющие статуса индивидуального предпринимателя россияне смогут майнить криптовалюту только в пределах энергопотребления в 6 тысяч киловатт-часов в месяц.