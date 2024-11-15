Работу майнеров могут запретить в ряде регионов России

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Министерство энергетики России предложило с декабря 2024 года запретить работу майнеров криптовалют в некоторых регионах, сообщает ТАСС.

В аппарате вице-премьера Александра Новака подчеркнули, что вопрос будет рассмотрен на межправительственной комиссии 18 ноября.

В Минэнерго агентству рассказали, что считают целесообразным установление запрета на майнинг цифровой валюты на территориях России с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами и территориях с субсидируемой ценой на электроэнергию в периоды прогнозируемого дефицита.

Ранее Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в России. В соответствии с ним правительство имеет возможность устанавливать запрет на майнинг цифровых валют в определенных регионах и их частях.

Президент также заявлял, что Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. Он связал это с профицитом энергетических мощностей в Сибири.

Майнеры будут предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные об объеме полученной криптовалюты. Кроме того, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя (ИП) россияне смогут майнить криптовалюту только в пределах энергопотребления в 6 тысяч киловатт-часов в месяц.

