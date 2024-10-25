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Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в России.

В соответствии с законом, правительство РФ имеет возможность устанавливать запрет на майнинг цифровых валют в определенных регионах и их частях. Также кабмин может определять условия и основания для введения таких ограничений.

Кроме того, изменения в законодательстве передают полномочия по ведению реестра майнеров Федеральной налоговой службе. Ранее эту функцию выполняло министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ранее Путин заявлял, что Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. Он также подписал закон о легализации майнинга криптовалют. С ноября для осуществления этой деятельности придется соблюдать ряд правил, включая вхождение в специальный реестр, либо не расходуя установленные лимиты энергопотребления.

При этом уже с 1 сентября можно осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов. Такой документ также подписан президентом.