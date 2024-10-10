Минфин РФ не рассчитывает на существенные доходы бюджета от майнинга

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Минфин России не ожидает существенных доходов бюджета от майнинга. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic.

"Суть в том, что результат майнинга – это криптовалюта, а она, согласно новому закону, теперь может быть средством платежа в торговле с нашими зарубежными партнерами", – отметил министр.

Кроме того, напомнил Силуанов, было принято решение о возможности использования цифровых финансовых активов, в том числе иностранных, для расчетов за импорт и экспорт.

В связи с этим важным представляется не доход в бюджет от майнинга, а то, что криптовалюта, полученная в результате него, законодательно стала основанием для взаиморасчетов со странами-партнерами, подчеркнул глава Минфина.

В августе Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют. С ноября для осуществления этой деятельности придется соблюдать ряд правил, включая вхождение в специальный реестр, либо не расходуя установленные лимиты энергопотребления.

Помимо этого, российский президент позволил с 1 сентября этого года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов.