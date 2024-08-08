Путин подписал закон, позволяющий проводить внешнеторговые расчеты криптовалютой

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Владимир Путин подписал закон, который позволяет с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере. При этом определены случаи, когда утверждаемая ЦБ программа ЭПР подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином России.

В документе отметили, что ЦБ будет вести мониторинг деятельности инициаторов ЭПР в целях выявления рисков причинения вреда обороне и безопасности государства, а также рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В таком случае ЦБ в срок не позднее 10 дней обязан уведомить о рисках ФСБ и Росфинмониторинг.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому с ноября майнинг криптовалют будет легализован в России. Так, заниматься этой деятельностью смогут юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые входят в реестр Минцифры РФ.

Юрлицам и ИП также нельзя совмещать майнинг криптовалюты с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии. Кроме того, вводится запрет на рекламу цифровой валюты и ее распространение неограниченному кругу лиц.