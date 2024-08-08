Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе

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Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и определяющий понятие антинаркотическая пропаганда. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно закону, произведения искусства и литературы не подпадут под запрет пропаганды наркотиков, если это составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.

В то же время, если такие произведения находятся в обороте, они должны сопровождаться маркировкой о вреде для здоровья потребления наркотиков, а также о запрете незаконного оборота наркотиков. Исключением станут произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

Помимо этого, запрет пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-разыскной деятельности. Документ также устанавливает понятие антинаркотической пропаганды. Это распространение информации об уголовной и административной ответственности, установленной за незаконный оборот наркотических средств.

Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который вводит уголовную ответственность вплоть до 2 лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в интернете. Наказание грозит лицам, привлекавшимся ранее к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Данный закон относится к пакету инициатив, направленных на запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков. Он дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ статьей, устанавливающей штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы за пропаганду наркотиков, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.