Полиция в Новосибирске проверит творчество Элджея на пропаганду наркотиков

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Новосибирская полиция организовала проверку после обращения общественников, которые заявили, что рэпер Элджей (Алексей Узенюк) пропагандирует употребление наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ УМВД России по Новосибирску, отправленный представителем "Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей" Иваном Квасницким.

До этого общественники возмутились предстоящим выступлением Элджея на фестивале "Черника Music Fest", который пройдет с 15 по 16 июня в Новосибирске. Они пояснили, что выступление рэпера, который, по их мнению, пропагандирует употребление наркотиков, может негативно сказаться на детях.

Изучив обращение, региональный главк МВД усмотрел в действиях Элджея признаки правонарушения по статье о пропаганде или незаконной рекламе наркотиков. Квасницкий в беседе с агентством заявил, что недавно выпущенные песни рэпера говорят о том, что его творчество не претерпело изменений после проверки на пропаганду наркотиков в 2021 году.

Ранее суд в Москве выдворил сербского вокалиста группы "Пасош" Петара Мартича. Его признали виновным в пропаганде наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Вместе с выдворением ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

