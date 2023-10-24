Суд не стал рассматривать дело рэпера Big Baby Tape о пропаганде наркотиков

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Столичный Никулинский суд не стал рассматривать дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин). Об этом пишет ТАСС.

Материалы в отношении артиста были возвращены обратно в ГУ МВД России по Москве. Как уточнил источник в правоохранительных органах, дело вернули в главк столичной полиции для устранения нарушений при его оформлении.

Сутками ранее суд зарегистрировал в отношении рэпера протокол по статье "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета". Максимальное наказание по вмененному ему составу составляет 30 тысяч рублей.

До этого Лига безопасного интернета направила обращения в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и МВД РФ в связи с пропагандой употребления наркотических веществ в песнях исполнителей Егора Ракитина, Олега Нечипоренко (Kizaru) и Максима Фисенко ("Кишлак").