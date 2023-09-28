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Мизулина призвала проверить 15-летнего рэпера Baby Melo из-за езды без прав
Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина возмутилась ездой 15-летнего рэпера Baby Melo за рулем автомобиля по скоростной трассе М-11. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
"Интересно, а московское ГИБДД знает о том, что 15-летний рэпер Baby Melo гоняет по городу и на скоростной трассе М-11 за рулем? Без прав, естественно", – написала Мизулина.
Она также отметила, что рэпера не удалось привлечь к административной ответственности за пропаганду наркотиков ввиду возраста. В связи с этим предостережение было выдано его родителям, а самого рэпера поставили на учет.
"По поводу старших наглых дружков рэпера мы уже обратились в полицию", – добавила Мизулина.
Ранее Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны РФ с просьбой призвать блогера Даню Милохина на срочную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ. После этого Милохин покинул страну, объяснив свой поступок испугом призыва в армию.
До этого глава "Лиги безопасного интернета" подала жалобу в Генпрокуратуру на блогера-трансгендера Андрея Петрова (известен как Милана Петрова), которого в итоге оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.
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