Блогера-трансгендера Петрова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Фото: Следственный комитет РФ

Блогера-трансгендера Андрея Петрова (известен как Милана Петрова) оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Об этом рассказала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, которая и подала жалобу на соцсети звезды в Генпрокуратуру.

Тверской суд Москвы вынес Петрову штраф в размере 200 тысяч рублей за публикации в соцсетях постов о смене пола и практике однополой любви. Помимо этого, ему назначили также штраф на сумму 50 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ.

Теперь Петров должен оплатить штрафы в течение 60 дней. Сам блогер на судебное заседание не пришел.

Андрей Петров стал популярен благодаря своему YouTube-каналу о мужском макияже. В сентябре 2019 года блогер совершил каминг-аут и стал называться Миланой. В конце 2021 года он покинул Россию и отправился на Бали, а 12 августа сообщалось, что его арестовали в аэропорту Домодедово, когда тот приехал обратно в страну. Однако эти сведения не нашли подтверждения.

В начале июля Екатерина Мизулина рассказывала, что каналы Андрея Петрова внесены в список запрещенных по решению Росмолодежи.

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