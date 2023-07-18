13:47Общество
Телеканал ТВ-3 обязали выплатить 4 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ
Фото: depositphotos/JanPietruszka
Столичный Мещанский суд обязал телеканал ТВ-3 выплатить штраф в размере 4 миллионов рублей за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает ТАСС.
Суд признал телеканал виновным по статье "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол".
Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр "Иви" получил штраф в 1 миллион рублей из-за неверной возрастной маркировки фильма "Идеальный незнакомец" с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Накануне сообщалось о новом протоколе в отношении этого сервиса с аналогичными обвинениями.
До этого санкции по такой же статье применили к "Кинопоиску", "МегаФону", Start, Premier.
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