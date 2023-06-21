Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на 4 млн рублей за ЛГБТ-фильмы без пометки 18+

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Столичный Мещанский суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier за фильм без пометки 18+, где показываются нетрадиционные отношения, пишет РИА Новости.

Речь идет о такие картинах, как "Английский цирюльник" и "Идеальные незнакомцы". Из материалов дела следует, что кинотеатр поставил в этих фильмах ограничение 16+, а также не ограничивал доступ к ним по времени. Представитель компании Владислав Веремейцев пояснил в суде, что после получения протокола Premier сразу ограничил доступ несовершеннолетним зрителям и поставил пометку.

На это сотрудник Роскомнадзора заявил, что доступ к таким картинам должен открываться лишь после 23:00.

"Признать виновным ООО "Премьер" в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.2.21 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что деятельность онлайн-кинотеатров Premier и Start могут приостановить на три месяца из-за протоколов о пропаганде среди несовершеннолетних нетрадиционных отношений и смены пола.

Позже в столичный Замоскворецкий районный суд поступили материалы в отношении онлайн-кинотеатра "КиноПоиск". В протоколе платформу также обвинили в демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений.

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