"Кинопоиск" оштрафовали на 1 млн рублей за показ ЛГБТ-отношений несовершеннолетним

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Замоскворецкий суд Москвы выписал онлайн-кинотеатру "Кинопоиск" штраф в размере одного миллиона рублей за отсутствие маркировки "18+" на фильмах, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщает ТАСС.

Сервис признали виновным в нарушении части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ ("Распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения").

Маркировка о возрастном ограничении отсутствовала на фильмах "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы".

До этого штраф за аналогичное нарушение выписали компании "МегаФон". Тверской суд столицы установил, что на фильме "Английский цирюльник", транслируемом на платформе компании, не было маркировки "18+".



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