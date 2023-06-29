Онлайн-кинотеатр Start оштрафовали почти на 4 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ

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Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за отсутствие возрастной маркировки на контенте, демонстрирующем нетрадиционные отношения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", – сказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что сервис признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ ("Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения").

Ранее штраф в размере 4 миллионов рублей по аналогичной статье назначили онлайн-кинотеатру Premier. Поводом для наказания послужила демонстрация картин "Английский цирюльник" и "Идеальные незнакомцы" без пометки "18+".



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