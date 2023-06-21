Суд в Москве оштрафовал компанию "Русский репортаж" за сериал с ЛГБТ-пропагандой

Фото: телеграм-канал "Русский репортаж"

Савеловский районный суд Москвы назначил компании "Русский репортаж" штраф в размере 500 тысяч рублей за показ сериала, содержащего ЛГБТ-пропаганду. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что кинопрокатчик признан виновным в правонарушении, предусмотренном по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ. Поводом для разбирательства стал показ в эфире телеканала Kinoliving сериала "Сделано в Италии".

В начале месяца в Санкт-Петербурге по аналогичной причине суд оштрафовал Национальную спутниковую компанию на 1 миллион рублей. Причиной решения стал показ сервисом "Триколор Кино и ТВ" фильма "Английский цирюльник", где демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения.

Между тем накануне стало известно, что Роскомнадзор составил 24 административных протокола в отношении российских онлайн-кинотеатров за распространение фильмов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения. В их числе оказались "КиноПоиск", Start, Wink, Okko, Premier, Ivi, More.tv и другие сервисы.

