Московский суд оштрафовал владельца "Википедии" за неудаление запрещенного контента

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Суд в Москве оштрафовал владельца "Википедии" – компанию Wikimedia Foundation – на 3 миллиона рублей за отказ удалить статью об украинском полке "Азов" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация). Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. До вынесения приговора о необходимости удалить материал компанию предупреждал Роскомнадзор.

Кроме того, за отказ удалить запрещенные данные могут оштрафовать мессенджер Viber. В мировой суд поступил протокол об административном нарушении компании по аналогичной статье.

За неудаление данных приложению может грозить штраф до 4 миллионов рублей. При этом информации, о каком именно материале идет речь, не приводится.

Компанию – владельца "Википедии" штрафуют за неудаление запрещенных или не соответствующих действительности материалов не впервые. До этого компании выписали штраф в размере 1,5 миллиона рублей из-за отказа удалить информацию о боях за Ахтырку Сумской области в феврале – марте 2022 года в ходе спецоперации на Украине.

