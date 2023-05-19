WhatsApp могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Фото: ТАСС/Владимир Андреев

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta Platforms) за неудаление запрещенной информации. Компании грозит штраф до 4 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мировой суд Москвы.

Отмечается, что дату заседания пока не назначили. Ранее компания по данной статье в РФ не привлекалась.

В августе 2021 года мессенджеру назначили штраф в размере 4 миллионов рублей за отказ локализовать в РФ данные пользователей. В июле прошлого года суд в Москве оштрафовал компанию на 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории России.

Также сообщалось, что электронную энциклопедию "Википедия" привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Речь шла об опубликованных на платформе недостоверных сведениях о специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.