"Википедию" привлекут к ответственности за неудаление неправомерной информации

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Электронную энциклопедию "Википедия" привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации, сообщается в телеграм-канале Роскомнадзора.

"Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ в отношении интернет-портала "Википедия" за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации", – указали в ведомстве.

В Роскомнадзоре напомнили, что ранее по требованию Генпрокуратуры РФ направляли уведомление администрации "Википедии" с требованием удалить недостоверные сведения о специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

За неудаление противоправных материалов в установленные законом сроки может наступить административная ответственность в виде штрафа до 4 миллионов рублей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.