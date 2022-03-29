РКН повторно потребовал от "Википедии" удалить ложную информацию о спецоперации на Украине

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Роскомнадзор повторно потребовал от "Википедии" удалить ложную информацию, размещенную на площадке онлайн-энциклопедии. Об этом сообщает ТАСС.

"Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении.

По данным РКН, лживый контент направлен на дезинформацию российских пользователей "Википедии".

Впервые Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить ложные данные по тематике специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР 2 марта. В своем обращении ведомство ссылалось на решение Генпрокуратуры РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.