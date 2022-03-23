Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории РФ

23 марта, 21:39
Фото: depositphotos/prykhodov
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории России. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства передает ТАСС.
Отмечается, что решение о блокировке новостного сервиса принято надзорным органом по требованию Генпрокуратуры.
"Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", – пояснили в РКН.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес россиян в YouTube. В ведомстве сообщили, что в транслируемых на площадке роликах содержатся призывы выводить из строя железнодорожные коммуникации в России и Белоруссии.
Кроме того, надзорный орган продолжает блокировать средства массовой информации, размещающие недостоверную информацию о действиях ВС РФ. Так, 21 марта РКН заблокировал доступ к сайту телеканала Euronews в России. Отмечалось, что ограничение доступа к сайту euronews.com и его русской версии ru.euronews.com принято на основании требования Генеральной прокуратуры от 21 марта.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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