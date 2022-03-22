Роскомнадзор вынес официальное предупреждение "Новой газете"

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Роскомнадзор вынес "Новой газете" официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на сайте издания был размещен материал, содержащий упоминание некоммерческой организации-иноагента без соответствующей маркировки. Это нарушает законодательство России.

Ведомство потребовало незамедлительно отредактировать указанный материал в соответствии с законодательством России.

Роскомнадзор также напомнил, что за неоднократные нарушения редакцией требований закона СМИ грозит прекращение деятельности.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту телеканала Euronews в России. Ограничение доступа к сайту euronews.com и его русской версии ru.euronews.com принято на основании требования Генеральной прокуратуры от 21 марта. По данным ведомства, СМИ систематически размещало недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции.

