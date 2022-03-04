РКН ограничил доступ к "Медузе", "Радио Свобода" и Русской службе BBC

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Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе" (признана в РФ СМИ-иноагентом), "Радио свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) и Русской службе BBC. Это следует из реестра РКН.

Доступ был ограничен на основании решения Генпрокуратуры РФ от 24 февраля. Издания внесли в реестр из-за публикаций, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участиям в незаконных массовых акциях.

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции "Эхо Москвы" за намеренные публикации ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

Позднее генеральный директор "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева сообщила о временной приостановке работы телеканала, а главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации радиоканала и сайта, а также удаления приложения радио из Google.

Ситуация осложнилось, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

